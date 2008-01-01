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Центр Сибири в зоне положительной температуры



ИА "Метеоновости" / 13:10 Среда, 6 марта



Активный поток от берегов Каспийского моря через Урал к Таймыру в передней части циклонического вихря, принес аномальное тепло в Сибирь. Этот процесс начался почти полмесяца назад, уже в середине февраля в центре Красноярского края положительная аномалия составляла 5-7 градусов, и продолжает только увеличиваться, в Красноярске воздух теплее климата на 10-12 градусов. Еще значительнее отклонения на севере края: в районе Туры за прошедшие сутки эта характеристика достигла +19 градусов, т.е. средняя температура воздуха выше нормы на 19 градусов, максимальная днем в Туре была -0,4 градуса. А в Минусинске с начала марта уже третий рекорд: 1 марта до +7,9, 4 марта +8,4, и 5 марта +8,9.



В ближайшие трое суток с оттепелями в Туруханском районе, в центральном районе Красноярского края, в южных и в республиках Хакасия и Тыва. / meteonovosti.ru /



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