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Весна в Западной Европе



ИА "Метеоновости" / 12:41 Среда, 6 марта



погода в центре Западной Европы пока радует аномальным теплом. Средняя температура от западных границ Европы до восточных выше нормы на 4-8 градусов. Наиболее бурно весенние процессы происходят в странах центральной Европы.



Наибольшее отклонение от нормы до 6..8 градусов отмечаются на востоке Польши, на территории Беларуси и на Украине. Такой подарок европейцам устроил южно-европейский антициклон. В средней тропосфере поток с юго-запада, он устойчивый и таким сохранится еще несколько дней.



В начале текущей недели по странам Западной Европы прокатилась волна рекордов максимальной температуры: в Польше в Познане 15,8, во Вроцлаве 16,6, в Кракове 17,1. До рекордной температуры +21,2 поднимались столбики термометров в Белграде, до +18,5 в Будапеште и до +17,5 в Братиславе. Причем все предыдущие рекорды в этих городах случились два года назад, в 2017.



На юге Европы высокая температура воздуха и отсутствие дождей обернулось крупными неприятностями в виде пожаров.



Теплая погода не покинет центральную и южную Европу до конца недели. Но весенние дожди и грозы вполне ожидаемые, так как от британского циклона на юг протянулась высотная ложбина и атмосферный фронт. В зону сильного ветра попадет атлантическое побережье Франции и Испании.



Юг Греции и запад Турции антицклон обеспечит малооблачной и теплой погодой. / meteonovosti.ru /



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