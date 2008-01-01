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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:34 Среда, 6 марта

  В 12 часов в Москве преобладание облачной погоды, местами слабый снег, местами порывы ветра до 18 м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -4,8..-3,8 градуса, Северном -4,9..-4,4 градуса, Северо-восточном -5,3..-4,4 градусов, Восточном -4,8..-4,2 градуса, Юго-восточном -4,3..-3,9 градуса, Южном -4,6..-4,2 градуса, Юго-западном -5,3..-4,3 градуса, Западном -5,6..-4,6 градуса, Северо-западном -4,7..-4,5 градуса.

В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -5,8 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -4,9..-3,4 градуса, порывы северо-западного ветра до 17м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
-5
Чт.
7 мар.
-2
Пт.
8 мар.
+3
Сб.
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+5
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тёплое место: холодное место:
+40
Тирупати		 -36
Усть-Нера

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Колима

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