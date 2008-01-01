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Новости погоды

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Холодно на побережье Мурманской области

ИА "Метеоновости" / 11:59 Среда, 6 марта

  Аномальные холода пришли на Кольский полуостров в самом начале календарной весны. Уже 2 марта в районе Мурманска температура была ниже нормы на 9 градусов. Максимальная температура почти до -10 градусов, в полдень 5 марта было -8,2.

Холодный воздух закачивает северный поток от Шпицбергена в тылу циклона. И это даже не циклон, а огромная область пониженного давления с отдельными небольшими центрами, которые "крутятся" вокруг основного над Белым морем. В средней тропосфере малоподвижный вихрь, поэтому погода будет устойчиво ветреной, холодной и с осадками. В четверг, 7 марта, снег преимущественно в северных районах Мурманской области, ветер до 15 м/с, температура в ночные часы до -16, при прояснениях до -26 градусов, в полдень около -10 градусов.

Ветер и холод заставит мужское население Мурманска тщательно укутывать праздничные букеты, так как и 8 марта ветер до 10 м/с, утром температура от -15 до -20, днем по-прежнему около -10 градусов, с небольшим снегом. И практически без перемен 9 марта, но с новым циклоном, снег на юге усилится. / meteonovosti.ru /
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