Новости погоды
Тепло и дождь снизили высоту снега в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 11:10 Среда, 6 марта
Высокие снега, долго державшиеся в центральной России, начали поддаваться таянию. Заметный вклад в этот процесс принес дождь, который продолжался в течение последних суток с небольшими перерывами. В Москве на опорной станции ВДНХ, выпало до 5 мм осадков, примерно столько же на западе Московской области, в Волоколамске и Можайске. Восток Подмосковья тоже не остался без дождя, где его количество составило: от 3 до 6 мм.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В результате высота снежного покрова уменьшилась за последние сутки на 4-5 см. В Москве она составляет 26 см, В Павловском Посаде 35 см, в Волоколамске 28 см. В Можайске 21 см, было 26 см. / meteonovosti.ru /