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Новости погоды

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Тепло и дождь снизили высоту снега в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 11:10 Среда, 6 марта

  Высокие снега, долго державшиеся в центральной России, начали поддаваться таянию. Заметный вклад в этот процесс принес дождь, который продолжался в течение последних суток с небольшими перерывами. В Москве на опорной станции ВДНХ, выпало до 5 мм осадков, примерно столько же на западе Московской области, в Волоколамске и Можайске. Восток Подмосковья тоже не остался без дождя, где его количество составило: от 3 до 6 мм.

В результате высота снежного покрова уменьшилась за последние сутки на 4-5 см. В Москве она составляет 26 см, В Павловском Посаде 35 см, в Волоколамске 28 см. В Можайске 21 см, было 26 см. / meteonovosti.ru /
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