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О погоде в Калининграде



ИА "Метеоновости" / 10:39 Среда, 6 марта



Весна наступает и весьма заметно, так в Калининградской области средняя первая пятидневка марта оказалась теплее климата на 3 градуса. Причем теплым воздух оставался несмотря на осадки, которых выпало уже треть месячной нормы. Рекордных значений максимальная температура пока не достигла, но 4 марта воздух прогревался до 11,3 градуса. Наступивший день будет не таким комфортным, утро началось при отрицательной температуре, до -2 градусов, из-за высокой влажности эффективная температура еще ниже, до -5. Но днем воздух прогреется до +3.



В четверг, 7 марта, западная территория России попадает в теплый сектор циклона, температура в течение суток положительная, максимальная до +7..+11 градусов, но ветер усилится до 12-15 м/с, и пройдет моросящий дождь. Выходные дни, которые, благодаря празднику начинаются уже в пятницу, тоже ветрено и тепло: 4..9 градусов. / meteonovosti.ru /



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