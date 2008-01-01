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Новости погоды

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О погоде в Калининграде

ИА "Метеоновости" / 10:39 Среда, 6 марта

  Весна наступает и весьма заметно, так в Калининградской области средняя первая пятидневка марта оказалась теплее климата на 3 градуса. Причем теплым воздух оставался несмотря на осадки, которых выпало уже треть месячной нормы. Рекордных значений максимальная температура пока не достигла, но 4 марта воздух прогревался до 11,3 градуса. Наступивший день будет не таким комфортным, утро началось при отрицательной температуре, до -2 градусов, из-за высокой влажности эффективная температура еще ниже, до -5. Но днем воздух прогреется до +3.

В четверг, 7 марта, западная территория России попадает в теплый сектор циклона, температура в течение суток положительная, максимальная до +7..+11 градусов, но ветер усилится до 12-15 м/с, и пройдет моросящий дождь. Выходные дни, которые, благодаря празднику начинаются уже в пятницу, тоже ветрено и тепло: 4..9 градусов. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
-5
Чт.
7 мар.
-2
Пт.
8 мар.
+3
Сб.
9 мар.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Тирупати		 -36
Усть-Нера

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Колима

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