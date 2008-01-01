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Информация о геомагнитном фоне
ИА "Метеоновости" / 09:59 Среда, 6 марта
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 23 февраля - 5 марта была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабовозмущенного. 27 февраля, 1 и 2 марта зарегистрированы отдельные возмущенные периоды. 28 февраля зарегистрирована малая магнитная буря.
По прогнозу ИЗМИРАН ожидается, что 6 - 14 марта солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. / meteonovosti.ru /
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