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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:52 Среда, 6 марта



Предстоящим днем столица и область окажутся в тылу циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдёт небольшой снег, сильная гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -3..+2, с понижением к вечеру -8 градусов. Ветер северо-западный 7-12 порывы 15 м/с. Атмосферное давление в столице начнет резко повышаться и в середине дня составит 741 мм рт ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.



Погода с выраженными колебаниями метеопараметров - междусуточные перепады температуры, высокая влажность и пониженное атмосферное давление обусловят формирование биотропной погоды гипоксического типа содержание кислорода в приземном слое воздуха ниже климатической нормы почти на 10 единиц).



Еще в Древней Греции Гиппократ регулярно проводил метеорологические наблюдения и впервые отметил сезонное чередование обострений различных недугов, а описание каждой болезни он начинал с влияния на нее метеорологических условий.



Снижение содержания кислорода в воздухе заметно сказывается на самочувствии. При выраженном дефиците кислорода усугубляются процессы уже имеющиеся в организме кислородной недостаточности, чаще всего страдают при этом люди с сердечно-сосудистой и легочной недостаточностью (ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатия, бронхиальная астма, хронические бронхиты и др.), заболевания эндокринной системы. Влажно-прохладные погодные условия являются причиной погодообусловленных обострений и при патологии суставов. Несмотря на некомфортные внешние условия, необходимо больше бывать на свежем воздухе, полезны лечебная гимнастика (нагрузки должны быть адекватными с учетом общего состояния), особенно дыхательные упражнения, в переходные сезоны года следует принимать витамины группы С, РР, В, а также лекарственные препараты, рекомендованные врачом. / meteonovosti.ru /



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