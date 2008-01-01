Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
5 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:27 Вторник, 5 марта

  Погоду в столичной области будет определять теплый сектор циклона с центром над Прибалтикой. При сплошной облачности станет приниматься небольшой дождь. Температура воздуха в Москве +2..+4 градуса, по области +1..+6. Ветер юго-западный, / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+4
Ср.
6 мар.
+2
Чт.
7 мар.
-2
Пт.
8 мар.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Гаруя		 -41
Усть-Нера

некомфортное место: Амбато
комфортное место: Патиала

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100