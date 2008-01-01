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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:24 Вторник, 5 марта



В 15 часов в Москве облачная погода, дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном +5,2..+5,7 градуса; Северном +4,5..+5,2градуса, Северо-восточном +3,9..+5,7 градуса, Восточном +4,3..+5,1 градуса, Юго-восточном +4,0..+5,2 градуса, Южном +4,4..+5,3 градуса, Юго-западном +4,2..+5,3 градуса, Западном +3,8..+5,2 градуса, Северо-западном +3,9..+4,8 градуса.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха +4,0..+4,1 градуса, на территории Новой Москвы местами дождь, температура воздуха +3,5..+4,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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