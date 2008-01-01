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Аномально высокая температура на Дальнем Востоке



ИА "Метеоновости" / 14:50 Вторник, 5 марта



На Дальнем Востоке температура воздуха превышает привычные значения. Теплый воздух поступает сюда с южными циклонами. На Чукотке температура воздуха превышает привычные показатели на 12-14 градусов. Очередной рекорд был зафиксирован в Марково, где воздух прогрелся до 0,9 градуса.



Целых 3 рекорда были отмечены в Приморье. Хотя аномалия температуры здесь ниже, чем на Чукотке, около 6-8 градусов выше нормы. В Дальнереченске термометры показали +8,1 градуса, ранее максимальным считалось значение +5,5, зафиксированное в 2001 году. В Свиягино воздух прогрелся до 8,7 градуса, тогда как в 2000 году термометры показали 6,2 градуса. Во Владивостоке для 4 марта рекордным считалось значение +7,5, установленное в 1959 году. Но в нынешнем году этот рекорд был перекрыт и составил +8 градусов. / meteonovosti.ru /



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