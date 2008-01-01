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Ямал засыпало снегом



ИА "Метеоновости" / 14:27 Вторник, 5 марта



Циклонические вихри и их атмосферные фронты чередой идут по арктическому побережью России. Один циклон перебрался из Архангельской области к Ямалу, и принес с собой обильные снегопады. При порывистом ветре до 18 м/с поднималась метель. 4 марта выпал очень сильный снег, количество осадков в пересчете на воду составило 23 мм. После такого снегопада сугробы увеличиваются на 20-25 см.



6 марта циклон отправится далее, на Таймыр, а ему на смену поспешат два циклонических вихря. Один из Исландии, другой - с Балтийского моря. В Ямало-Ненецком округе местами пройдет небольшой снег, при ветре до 12-17 м/с поднимется метель, температура воздуха ночью -25..-30 градусов, при облачности -15..-20, днем -12..-17, местами до -7. / meteonovosti.ru /



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