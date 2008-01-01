

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Резкие колебания температуры и давления в Москве



ИА "Метеоновости" / 13:55 Вторник, 5 марта



В ближайшие погода в столичном регионе ожидается очень неустойчивой. Как атмосферное давление, так и температура воздуха будут стремительно меняться. Если сегодня, 5 марта, атмосферное давление на 20 единиц ниже привычных значений, 727 мм рт. ст., а температура воздуха превышает климатическую норму на 5 градусов. В середине дня термометры показали +4,2 градуса на станции ВДНХ. Такая температура больше соответствует апрелю. Уже 6 марта погода начнет меняться. Атмосферное давление порастет на 15 единиц и составит 742 мм рт. ст., что незначительно ниже нормы. Понизится и температура воздуха. Днем термометры покажут -1..+1 градус, в вечерние часы похолодает до -6 градусов. Дальнейшее похолодание ожидается 7 марта, -11..-13 ночью, -2..-4 градуса днем. Атмосферное давление вырастет до 753 мм рт. ст. А 8 марта давление упадет до 742 мм рт. ст., и снова потеплеет. Ночью -2..-4 градуса, днем +3..+5.



Из-за перепадов основных метеопараметров может ухудшиться самочувствие людей с заболеваниями сердца и сосудов. Всем, кто чутко реагирует на изменения температуры и атмосферного давления, рекомендуется внимательнее следить за самочувствием. В случае необходимости принимать необходимые медикаментозные препараты, рекомендованные врачом. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



