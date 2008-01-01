Новости погоды
На крайнем западе России ненастно и ветрено
ИА "Метеоновости" / 13:37 Вторник, 5 марта
В минувший день, 4 марта, погодные условия в Калининградской области определял циклонический вихрь и его атмосферные фронты. Прошли осадки, дул резкий порывистый ветер, отдельные порывы в Балтийске достигали 24 м/с.
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6 марта Калининградская область будет находиться в барическом гребне, но циклонический вихрь, движущийся из Атлантики, напомнит о себе. Ночью местами пройдут небольшие осадки, местами ветер в порывах до 12-14 м/с, температура воздуха в ночные часы 0..-5 градусов, днем +2..+7. / meteonovosti.ru /