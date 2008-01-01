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Рекордные холода в Карелии



ИА "Метеоновости" / 13:02 Вторник, 5 марта



По северу ЕТР один за другим идут циклоны и их атмосферные фронты. Идет снег, при порывистом ветре поднимаются метели. А в Карелии погодные условия определял антициклон. В ночные часы при ясном небе воздух остывал до -30 градусов. В Калевале 4 марта термометры показали -32,4 градуса. Предыдущий рекорд, -31,7 градуса, остался в 2013 году.



6 марта погодные условия в Карелии будет определять североатлантический циклон. Местами пройдет небольшой снег, ночью при ветре разыграется метель. Холода ослабеют. Ночью термометры покажут -14..-19 градусов, местами до -26, днем -4..-9, местами до -12. / meteonovosti.ru /



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