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Циклоны хозяйничают на севере ЕТР



ИА "Метеоновости" / 12:37 Вторник, 5 марта







Один североатлантический циклон за сутки преодолел расстояние от севера Скандинавии до Ямала. Снег и метель 4 и в ночь на 5 марта наблюдались в Мурманской области (ветер в порывах усиливался до 25 м/с), в Ненецком округе порывы ветра достигали 19 м/с.



И в ближайшие дни на улучшение погодных условий рассчитывать не приходится - один циклон подойдет к Кольскому полуострову с Северной Атлантики, другой "переберется" с берегов Балтийского моря в республику Коми.



6 марта в Архангельской области в ночные часы пройдет снег, местами сильный. Днем местами небольшой снег, ветер в порывах 12-15 м/с, температура воздуха ночью -15..-20, местами до -10, днем -7..-12. Высота снежного покрова в Архангельске приблизится к 70 см.



В Коми сильный снег пройдет в ночные часы, днем осадки различной интенсивности. Ветер порывами 13-18 м/с, метель. На севере ночью -12..-17, местами до -24, днем -4..-9, местами до -13. На юге ночью -7..-12, днем +1..-4.



В Ненецком округе снег от небольшого до умеренного, метель при ветре в порывах 12-17 м/с, ночью -14..-19, при прояснениях до -24..-29, днем -10..-15.



В Мурманской области местами небольшой снег, в северных района порывы 10-15 м/с, поземок. Температура воздуха ночью -14..-19, при прояснениях -23..-28, днем -8..-13 градусов. / meteonovosti.ru /



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