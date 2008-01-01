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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:31 Вторник, 5 марта



В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном +4,7..+5,1 градуса; Северном +4,1..+4,6; Северо-восточном +3,7..+5,1 градуса, Восточном +3,8..+4,5 градуса, Юго-восточном +3,4..+4,4 градуса, Южном +3,8..+4,5 градуса, Юго-западном +3,4..+4,6 градуса, Западном +3,2..+4,6 градуса, Северо-западном +3,7..+4,4 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +3,7..+4,0 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, морось, температура воздуха +3,0..+4,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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