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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:31 Вторник, 5 марта

  В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном +4,7..+5,1 градуса; Северном +4,1..+4,6; Северо-восточном +3,7..+5,1 градуса, Восточном +3,8..+4,5 градуса, Юго-восточном +3,4..+4,4 градуса, Южном +3,8..+4,5 градуса, Юго-западном +3,4..+4,6 градуса, Западном +3,2..+4,6 градуса, Северо-западном +3,7..+4,4 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +3,7..+4,0 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, морось, температура воздуха +3,0..+4,3 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+4
Ср.
6 мар.
+2
Чт.
7 мар.
-2
Пт.
8 мар.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Гаруя		 -41
Усть-Нера

некомфортное место: Амбато
комфортное место: Патиала

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