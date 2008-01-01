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На юге Камчатки бушуют ветра



ИА "Метеоновости" / 11:44 Вторник, 5 марта



Циклонические вихри, перемещающиеся вдоль Курильских островов и Камчатки, принесли сильные ветра и снег на юг Камчатки. Атмосферные фронты добрались до побережья Магаданской области. 4 и в ночь на 5 марта порывы ветра на юге Камчатки достигали 27 м/с, в Магаданской области прошел снег, ветер был слабее, до 23 м/с в порывах.



6 марта циклонический вихрь, кружащий в Беринговом море близ Камчатки, углубится за счет южного циклона, но существенных осадков и ветра уже не будет, циклон отдалится от побережья. На Камчатке местами небольшой снег, на юге ночью -15..-20, при прояснениях до -30, на побережье -8..-13, днем -13..-18, при прояснениях -3..-8. В северных районах -13..-18, при облачности -3..-8, в западных районах до -23, днем -11..-16, при прояснениях -1..-6. / meteonovosti.ru /



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