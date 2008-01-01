Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
5 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге Камчатки бушуют ветра

ИА "Метеоновости" / 11:44 Вторник, 5 марта

  Циклонические вихри, перемещающиеся вдоль Курильских островов и Камчатки, принесли сильные ветра и снег на юг Камчатки. Атмосферные фронты добрались до побережья Магаданской области. 4 и в ночь на 5 марта порывы ветра на юге Камчатки достигали 27 м/с, в Магаданской области прошел снег, ветер был слабее, до 23 м/с в порывах.

6 марта циклонический вихрь, кружащий в Беринговом море близ Камчатки, углубится за счет южного циклона, но существенных осадков и ветра уже не будет, циклон отдалится от побережья. На Камчатке местами небольшой снег, на юге ночью -15..-20, при прояснениях до -30, на побережье -8..-13, днем -13..-18, при прояснениях -3..-8. В северных районах -13..-18, при облачности -3..-8, в западных районах до -23, днем -11..-16, при прояснениях -1..-6. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+4
Ср.
6 мар.
+2
Чт.
7 мар.
-2
Пт.
8 мар.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Гаруя		 -41
Усть-Нера

некомфортное место: Амбато
комфортное место: Патиала

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100