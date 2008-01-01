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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:38 Вторник, 5 марта

  Март на московской земле с первых дней проявил свой капризный характер. Основные метеопараметры испытывают резкие колебания. Это относится и к температуре воздуха. Она колеблется от умеренных морозов до оттепелей. А сегодня ее максимальное значение оставит от -1 до +1 градуса. И это далеко от рекордных значений. Самым теплым день 5 марта был в 1995 году, максимальная температура повысилась до +8.9 градусов. А в ночь на 5 марта 1958 года московскую землю сковали суровые морозы. Температура понизилась до -25.6 градусов, что стало рекордом суточного минимума.

Сильными осадками отличился этот день в 1962 году, когда за сутки выпало 10.1 мм осадков при месячной норме 34 мм. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+4
Ср.
6 мар.
+2
Чт.
7 мар.
-2
Пт.
8 мар.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Гаруя		 -41
Усть-Нера

некомфортное место: Амбато
комфортное место: Патиала

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