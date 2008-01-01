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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:55 Вторник, 5 марта



ПОГОДА И ЗДОРОВЬЕ на 5 марта 2019 г.



Предстоящим днем столица и область окажутся в зоне влияния атлантического циклона с серией атмосферных фронтов. При облачной погоде пройдут осадки в виде дождя. Максимальная температура воздуха в Москве +3..+5, по области 0..+5 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в столице резко понизится и в середине дня составит 727 мм рт ст., что существенно ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 80%.



В такую погоду даже вполне здоровые люди испытывают дискомфорт. Ведь организм человека не успевает приспособиться к быстро меняющимся погодным условиям. Нелегко приходится людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов, гипотоникам и гипертоникам, перенесшим сосудистые катастрофы. У лиц, входящих в группу риска, могут появиться головные боли и боли в области сердца. Следует контролировать артериальное давление и при необходимости принимать лекарства, назначенные врачом. / meteonovosti.ru /



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