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ИА "Метеоновости" / 04:55 Вторник, 5 марта
ПОГОДА И ЗДОРОВЬЕ на 5 марта 2019 г.
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Предстоящим днем столица и область окажутся в зоне влияния атлантического циклона с серией атмосферных фронтов. При облачной погоде пройдут осадки в виде дождя. Максимальная температура воздуха в Москве +3..+5, по области 0..+5 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в столице резко понизится и в середине дня составит 727 мм рт ст., что существенно ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 80%.
В такую погоду даже вполне здоровые люди испытывают дискомфорт. Ведь организм человека не успевает приспособиться к быстро меняющимся погодным условиям. Нелегко приходится людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов, гипотоникам и гипертоникам, перенесшим сосудистые катастрофы. У лиц, входящих в группу риска, могут появиться головные боли и боли в области сердца. Следует контролировать артериальное давление и при необходимости принимать лекарства, назначенные врачом. / meteonovosti.ru /