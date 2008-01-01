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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:27 Понедельник, 4 марта



Погоду в столичной области будет определять теплый сектор циклона с центром над Смоленской областью. При сплошной облачности местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Температура воздуха в Москве -1..+1 градус, по области -4..+1. Ветер юго-западный, 3-8м/с. / meteonovosti.ru /



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