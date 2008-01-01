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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:24 Понедельник, 4 марта



В 15 часов в Москве облачная погода, местами осадки, преимущественно в виде слабого снега. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0..+0,8 градуса, Северном -0,5..+0,4 градуса, Северо-восточном -1,2..+0,4 градуса, Восточном -0,8..-0,3 градуса, Юго-восточном -0,3..-0 градусов, Южном -0,2..+0,5 градуса, Юго-западном -0,8..0 градусов, Западном -1,5..0 градусов, Северо-западном -0,5..+0,1 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -0,9..-0,5 градуса, на территории Новой Москвы слабый снег, температура воздуха -0,9..+0,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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