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Новости погоды

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Западную Сибирь засыпают снега

ИА "Метеоновости" / 13:47 Понедельник, 4 марта

  В то время, как в Восточной Сибири температура бьет рекорды по теплу, Западную Сибирь засыпают снегом циклоны. В минувшие выходные дни активный циклонический вихрь кружил в аккурат над этими районами, и стал причиной рекордного выпадения осадков. В Тюмени выпало 8.8 мм, тем самым установлен новый суточный максимум осадков (предыдущий 3.4 мм отмечался в 1974 году). В Ханты-Мансийске суточное количество выпавших осадков составило 9.5 мм, что на 4.5 мм больше предыдущего максимума ( 5 мм), зарегистрированного в 2008 году.

В ближайшие сутки циклон, смещаясь на северо-восток, начнет заполняться и интенсивность осадков уменьшится. / meteonovosti.ru /
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