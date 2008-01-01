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Новости погоды

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Температурные рекорды России

ИА "Метеоновости" / 12:46 Понедельник, 4 марта

  Март в Сибири и большинстве районов Дальнего Востока начался с аномально теплой погоды. Поддержали теплую эстафету и прошедшие выходные дни. В Сибири и на юге Дальнего Востока среднесуточная температура на 8-10 градусов опередила свои обычные для этой поры значения. При этом не обошлось без рекордов. В Новосибирске новый рекорд дня +5.3 градуса (предыдущий +3.4 отмечался в 2013 году, В Благовещенске температура повысилась до +4.9, оставив предыдущий рекорд в +4.7 в 1976 году, в Хабаровске воздух прогрелся до +3.7, что на 3.2 градуса выше рекорда 2000 года, во Владивостоке новый максимум для 3 февраля +10.6 (предыдущий рекорд +8.7) отмечался в 1998 году. И это не полный список городов-рекордсменов.

В ближайшие дни аномально теплая погода в перечисленных выше районах сохранится. / meteonovosti.ru /
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+39
Карнул		 -37
Усть-Нера

некомфортное место: Угольные Копи
комфортное место: Тустла-Гутьеррес

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