Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:35 Понедельник, 4 марта
В 12 часов в Москве преобладание облачной погоды, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -1,2..-0,2 градуса, Северном -1,8..-0,8 градуса, Северо-восточном -2,8..-0,9 градусов, Восточном -2,1..-1,3 градуса, Юго-восточном -1,3..-1,0 градуса, Южном -0,8..-0,6 градуса, Юго-западном -1,8..-1,0 градуса, Западном -1,9..-0,7 градуса, Северо-западном -1,9..-0,7 градуса.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -2,0..-1,7 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -12,4..-0,7 градуса. / meteonovosti.ru /