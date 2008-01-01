

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Тридцатиградусные морозы на Европейском севере



ИА "Метеоновости" / 12:29 Понедельник, 4 марта



Уже в конце февраля зима, словно спохватившись, вернула зиму на Европейский север, дерзнув тридцатиградусными морозами. В минувшие сутки именно в этих районах отмечалась аномально холодная погода. Среднесуточная температура на 2-4 градуса оказалась ниже нормы. В континентальных районах Кольского полуострова температура понижалась до -33 градусов, на юге полуострова до -36 градусов. До -34 градусов морозы усиливались в Ненецком а.о. Но самые низкие температуры зарегистрированы в Республике Коми, в проселке Ижма минувшей ночью было -36 градусов.



Тридцатиградусными морозами отметился и север Скандинавского полуострова. В Норвегии морозы усиливались до -32, в Финляндии до -34 градусов.



Аномально холодная погода на Европейском севере сохранится и на текущей неделе. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



