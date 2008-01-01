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Новости погоды

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Календарь на весну, погода на зиму

ИА "Метеоновости" / 12:08 Понедельник, 4 марта

  Как правило, в первой половине марта погода в столичном регионе еще сохраняет зимние черты. И в этом году она это явно демонстрирует. Осадки идут в основном в виде снега, а по ночам подмораживает до ощутимых морозов. Первый день весны оказался аномально теплым, температура в дневные часы повысилась до небольших положительных значений, но уже в ночь на 2 марта морозы усилились до 12 градусов. Холодной была и минувшая ночь. На опорной метеостанции ВДНХ зарегистрировано -10.2 градуса, а в районе Рублевского шоссе столбики термометров опустились почти до -12 градусов. По области разброс температуры минувшей ночью был еще существенней: от -3 на юге (в Серпухове) до -15.8 на северо-западе (в Талдоме).

Быстро в марте пополняется и копилка осадков, они идут в основном в виде снега. Их уже набралось почти 8 мм, при норме 34 мм, а высота снежного покрова на сегодняшний день составляет 31 см. / meteonovosti.ru /
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