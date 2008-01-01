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Непостоянство мартовской погоды в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:50 Понедельник, 4 марта



Погода на предстоящей неделе проявит себя и весенними дождями, и почти январскими морозами. Резко будет меняться и атмосферное давление.



В большинстве дней погоду будут определять атлантические циклоны, с большими скоростями перемещающиеся по северной половине европейской территории. Циклоны несут большие запасы теплого и влажного океанического воздуха, а покидая территорию, открывают путь холодным северным ветрам.



Уже в понедельник очередной циклонический вихрь проявил себя небольшими осадками в виде снега и мокрого снега. Максимальная температура в столице от -1 до +1 градуса.



Во вторник циклон будет кружить над Северной столицей, а Москву и область - пересекать атмосферные фронты, с ним связанные. Ожидается облачная погода с небольшими осадками, ночью в виде мокрого снега, а днем дождя. И ночью и днем температура сохранится близкой к нулю, а к вечеру, со сменой ветра юго-западного направления на северо-западное, температура начнет понижаться. В ночь на 7 марта при небольшой облачности морозы усилятся в Москве до -11..-13, а по области местами до -15 градусов, днем температура повысится, но сохранит отрицательные значения, ее максимальное значение -2.. -4 градуса.



В праздничный день 8 марта очередной циклон приблизится к Московской земле. Ночью еще сохранятся небольшие морозы, -2..-7 градусов, а днем потеплеет 0..+5 градусов. Время от времени будут идти осадки.



В последующие выходные дни без осадков не обойдется, днем преимущественно в виде дождя, ночи потеплеют до температуры близкой к нулю, а днем она повысится до 2..7 градусов. Такая температура соответствует началу апреля. / meteonovosti.ru /



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