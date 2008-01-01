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Новости погоды

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Зима в Москве не баловала солнцем

ИА "Метеоновости" / 11:20 Понедельник, 4 марта

  Прошедшая зима только на две трети выполнила норму по солнечному сиянию. За три месяца солнце радовало москвичей лишь в течение 82 часов при норме 123 часа. Самым темным оказался декабрь, всего 21 час солнце радовало жителей Поднебесной. В январе эта цифра увеличилась до 23, а в феврале солнечных часов набралось гораздо больше, но норма, тем не менее, и в феврале была не выполнена. 43 часа сияло солнце при норме 72.

Самым солнечным был февраль 2007 года - продолжительность солнечного сияния составила 91 час. А самым хмурым - февраль 2001 года, в котором набралось лишь 23 часа. / meteonovosti.ru /
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