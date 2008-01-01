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Новости погоды

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Крайний восток страны остается в непогоде

ИА "Метеоновости" / 10:53 Понедельник, 4 марта

  Глубокий тихоокеанский циклон в выходные дни кружил в Беринговом море вблизи восточного побережья Камчатского края. Своим влиянием он охватил не только полуостров, но и прилегающие территории. Где в основном проявил себя сильным ветром. На севере Курильской гряды порывы достигали 21 м/с, на побережье Чукотского автономного округа ветер штормовой силы, до 31 м/с, стал причиной метелей.

Но самой неблагоприятной погода была на Камчатке: сильный снег, выпало до 22 мм осадков, продолжительная метель при ветре на севере до 21 м/с, на юге до 32 м/с. В ближайшие дни циклон будет смещаться на северо-восток, вдоль побережья. Неблагоприятная погода ожидается на севере Камчатского края и в Чукотском а.о, в основном на востоке этих территорий.

На юге Камчатского края и Курилах передышка в ненастье будет недолгой. На подходе очередной южный циклон. Его траектория будет проходить значительно восточнее предыдущего. Но сильным ветром и метелями восточное побережье Камчатского края он заденет. / meteonovosti.ru /
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