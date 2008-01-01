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На территории Сибири осадки и аномально тепло



ИА "Метеоновости" / 09:37 Понедельник, 4 марта



Начавшаяся неделя обещает быть снежной и ветреной на территории Сибири. В Ханты-Мансийском автономном округе, на юге Тюменской области будет идти снег, ожидается метель и ветер до 20 м/с. Не повезет с погодой и другим районам Сибири. Так, в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае ожидается снег и мокрый снег, гололедные явления, на дорогах гололедица, ветер до 24 м/с. В горах Республики Алтай ветер до 23 м/с, лавиноопасно. Непогоду принесет волновой циклон с запада.



Еще один циклон выйдет на север Сибири. На юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края ожидается снег, метель и ветер 18-23 м/с. На севере Туруханского муниципального района Красноярского края сильный снег при ветре 13-18 м/с. Погода, несмотря на осадки, что на севере, что на юге ожидается аномально теплой. Средняя суточная температура 4 марта будет превышать климатические значения на 8-10 градусов. В Ханты-Мансийском округе и на юге Тюменской области днем слабый мороз, -3..-8 градусов, в Омской области в течение суток 0..-5 градусов, в юго-восточной части Западной Сибири сильная оттепель, до +6, в предгорьях Алтая до +10 градусов. На Таймыре мороз ослабеет до -8..-13 градусов, в Туруханском районе днем оттепель, до +5 градусов. / meteonovosti.ru /



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