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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:11 Понедельник, 4 марта

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде временами будет идти небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -4..+1 градус. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 733 мм рт. ст., что существенно ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 80%.

В понедельник погода в столичном регионе вновь неблагоприятная. Атмосферное давление понизится, а температура воздуха повысится. Пройдет снег. Как правило, при резкой перемене погодных условий самочувствие большинства людей ухудшается. Причем, касается это даже здоровых людей. Но наиболее уязвимы люди метеозависимые, страдающие хроническими заболеваниями. Скачки давления на пониженном фоне могут стать причиной неважного самочувствия людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, перенесших сосудистые катастрофы. Из-за высокой влажности воздуха возрастает количество простудных заболеваний. В начале весны, когда организм человека устал от холодов и отсутствия света, рекомендуется прием поливитаминов и посильные физические нагрузки. / meteonovosti.ru /
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