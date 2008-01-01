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Новости погоды

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Во вторник в Москве тепло, и может быть рекорд давления

ИА "Метеоновости" / 13:13 Воскресенье, 3 марта

  Под влиянием очередного циклона, 5 марта в Москве атмосферное давление упадет до 728 мм рт. ст. - это 971 гПа. Тогда как ныне действующий рекорд атмосферного давления для этого дня составляет 970 гПа, или 727 мм рт. ст. и был в 1998 году. Погода 5 марта ожидается теплой, в Москве днем +3..+5 градусов и ночью около 0. Это, как минимум, на 5 градусов выше нормы. Погоду синоптики обещают пасмурную, пройдет первый весенний дождь. / meteonovosti.ru /
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