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Новости погоды

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Весенняя погода на юге Дальнего Востока

ИА "Метеоновости" / 13:02 Воскресенье, 3 марта

  На юге Дальнего Востока установилась теплая весенняя погода. Температура на 5-10 градусов превышает положенные для начала марта значения.

2 марта температура местами повышалась на юге Амурской области и Приморского края до 5..7 градусов. Абсолютные максимумы температуры отмечены в ряде населенных пунктов региона. Так, в Амурской области рекорды тепла для 2 марта побиты в с. Норск, +1,0 градус, в г. Свободный, +0,7 градуса, в с. Лермонтовка, +4,5 градуса. Очень тепло было в Приморском крае: в Дальнереченске +6,0 градуса, в Свиягино +7 градусов.

Тепло и в начале следующей недели, в Приморском крае днем +6..+11 градусов. На юге Амурской области до +5 градусов. Хотя атмосферный фронт принесет в Приамурье слабый снег и ощутимый ночной мороз, температура -13..-18 градусов, местами до -23 градусов, да и днем местами на севере Амурской области температура повысится лишь до -5..-10 градусов. В Приморском крае тоже ожидается большая величина междусуточных колебаний температуры: ночью -3..-8 градусов, местами и холоднее. / meteonovosti.ru /
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