Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
3 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На северо-западе сильные осадки и колебания температуры

ИА "Метеоновости" / 12:47 Воскресенье, 3 марта

  Циклон от северных берегов Скандинавии прошел с сильными осадками регионы северо-запада Европейской территории. В субботу, 2 марта и в ночь на воскресенье, 3 марта в Карелии отмечался сильный снегопад, выпало до 15 мм осадков. В Ленинградской области, в районе Тихвина в ночь на 3 марта выпало до 10 см снега. Заметало снегом и в Санкт-Петербурге, вечером до 2 см снега и ветер усиливался до 12 м/с. По области ветер был еще сильнее, до 19 м/с, п. Озерки.

Циклон отходит на восток, однако в воскресный день еще будут продолжаться небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, ветер начнет стихать. В Карелии сохранится небольшой мороз, температура -5..-10 градусов. В областях северо-запада температура повысится до +1..-4 градусов.

В начале следующей недели атлантический циклон задержится над северо-западом России, пройдут осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. В ночь на 4 марта местами ожидаются сильные осадки. Температура после морозной ночи повысится, днем до +1..-4 градусов, в Псковской области - до +5 градусов. Меньшее влияние окажет циклон и территорию Карелии, там лишь небольшой снег. Погода холодная, ночной мороз будет усиливаться до -18 градусов, на севере до -27, днем -4..-9 градусов, местами до -14 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-4
Вс.
3 мар.
0
Пн.
4 мар.
+1
Вт.
5 мар.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Акола		 -37
Усть-Нера

некомфортное место: Бесколь
комфортное место: Багио

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100