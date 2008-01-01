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На северо-западе сильные осадки и колебания температуры



ИА "Метеоновости" / 12:47 Воскресенье, 3 марта



Циклон от северных берегов Скандинавии прошел с сильными осадками регионы северо-запада Европейской территории. В субботу, 2 марта и в ночь на воскресенье, 3 марта в Карелии отмечался сильный снегопад, выпало до 15 мм осадков. В Ленинградской области, в районе Тихвина в ночь на 3 марта выпало до 10 см снега. Заметало снегом и в Санкт-Петербурге, вечером до 2 см снега и ветер усиливался до 12 м/с. По области ветер был еще сильнее, до 19 м/с, п. Озерки.



Циклон отходит на восток, однако в воскресный день еще будут продолжаться небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, ветер начнет стихать. В Карелии сохранится небольшой мороз, температура -5..-10 градусов. В областях северо-запада температура повысится до +1..-4 градусов.



В начале следующей недели атлантический циклон задержится над северо-западом России, пройдут осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. В ночь на 4 марта местами ожидаются сильные осадки. Температура после морозной ночи повысится, днем до +1..-4 градусов, в Псковской области - до +5 градусов. Меньшее влияние окажет циклон и территорию Карелии, там лишь небольшой снег. Погода холодная, ночной мороз будет усиливаться до -18 градусов, на севере до -27, днем -4..-9 градусов, местами до -14 градусов. / meteonovosti.ru /



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