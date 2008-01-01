|
|
|
Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 12:24 Воскресенье, 3 марта
В полдень мороз ослабел на станции ВДНХ до -3,6 градуса, ветер оставался западный и юго-западный, до 5 м/с, местами порывы 12-15 м/с. В других районах города примерно такая же температура, около -4 градусов. Продолжает идти снег, местами мокрый снег. Относительная влажность 80-90%. Атмосферное давление остается низким, 733 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.