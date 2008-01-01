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ИА "Метеоновости" / 12:24 Воскресенье, 3 марта



В полдень мороз ослабел на станции ВДНХ до -3,6 градуса, ветер оставался западный и юго-западный, до 5 м/с, местами порывы 12-15 м/с. В других районах города примерно такая же температура, около -4 градусов. Продолжает идти снег, местами мокрый снег. Относительная влажность 80-90%. Атмосферное давление остается низким, 733 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /



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