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В районе Байкала рекорды тепла



ИА "Метеоновости" / 12:19 Воскресенье, 3 марта



На юге Сибири в антициклоне солнце прогревает воздух, и температура повышается. В субботний день здесь отмечены очередные рекорды максимальной температуры. Абсолютного максимума температуры для 2 марта достигли столбики термометров в районе Нерчинского завода потеплело до 5,5 градуса, до сего года самая высокая температура была в 1972 году, -1,4 градуса. В Нижнеангарске термометр днем показал 1,2 градуса, тогда как 2 марта оттепели здесь тоже никогда не было. Температура повышалась лишь до -0,3 градуса в 1987 году. В Забайкалье в число рекордсменов температуры вошел населенный пункт Борзя с температурным показателем 5,9 градуса. Самая высокая температура в регионе была в п. Агинское, 7,6 градуса, прежний максимум 6,3 градуса наблюдался в 1986 году.



В районе Байкала температура днем и в начале следующей недели будет повышаться до +5..+7 градусов, на юге Иркутской области, возможно достижение десятиградусной отметки. Такая температура в начале календарной весны считается выше обычной для этих континентальных районов на 8-10 градусов. / meteonovosti.ru /



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