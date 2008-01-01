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На севере Европейской территории не по сезону морозно



ИА "Метеоновости" / 12:06 Воскресенье, 3 марта



Холодный воздух, зашедший из Арктики на север Европейской территории, задерживает наступление весны. В Коми и Архангельской области в ночь на 3 марта температура понижалась до -37 градусов. Холод на севере Европейской территории еще продержится. В ночь на 4 марта в Архангельской области при прояснениях до -31 градуса. В Ненецком округе и Коми до -32 градусов. В Коми мороз еще сильнее, при прояснениях -32..-37 градусов. Морозно и днем. В Ненецком округе мороз ослабеет лишь до -16..-21 градуса. В Архангельской области будет около -10 градусов.



В то же время на крайнем западе очень тепло. В Калининградской области 4 марта днем 7..12 градусов. / meteonovosti.ru /



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