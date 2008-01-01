Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
3 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На севере Европейской территории не по сезону морозно

ИА "Метеоновости" / 12:06 Воскресенье, 3 марта

  Холодный воздух, зашедший из Арктики на север Европейской территории, задерживает наступление весны. В Коми и Архангельской области в ночь на 3 марта температура понижалась до -37 градусов. Холод на севере Европейской территории еще продержится. В ночь на 4 марта в Архангельской области при прояснениях до -31 градуса. В Ненецком округе и Коми до -32 градусов. В Коми мороз еще сильнее, при прояснениях -32..-37 градусов. Морозно и днем. В Ненецком округе мороз ослабеет лишь до -16..-21 градуса. В Архангельской области будет около -10 градусов.

В то же время на крайнем западе очень тепло. В Калининградской области 4 марта днем 7..12 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-4
Вс.
3 мар.
0
Пн.
4 мар.
+1
Вт.
5 мар.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Акола		 -37
Усть-Нера

некомфортное место: Бесколь
комфортное место: Багио

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100