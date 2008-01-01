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Возобновятся метели на Чукотке



ИА "Метеоновости" / 11:38 Воскресенье, 3 марта



Короткой была передышка от сильного ветра и метелей на Чукотке. Предыдущий циклон над акваторией Берингова моря потерял свою силу, а следующий с юга пока ударил лишь по северу Камчатского края.



В субботу и в ночь на воскресенье на севере Камчатского края ветер усиливался до 33 м/с, отмечалась продолжительная метель.



3 марта циклон вышел на акваторию Берингова моря. А 4 марта подойдет вплотную к восточным берегам Чукотского округа и станет довольно глубоким. В связи с его влиянием на Чукотке снова объявлено штормовое предупреждение. 4 марта в округе ожидается снег, метель, на побережье штормовой ветер, до 28 м/с. В зоне влияния циклона окажется и север Курильских островов, там пройдет снег при порывистом ветре до 21 м/с разыграется метель. При этом на большей части Чукотского округа, а особенно на востоке температура на 12-16 градусов выше климатической нормы. В течение суток -3..+2 градуса - это близко к рекордным значениям. Накануне, 2 марта в некоторых пунктах Чукотского округа превышены абсолютные максимумы температуры. Так в Уэлене было 0,4 градуса, прежний максимум 0 градусов был здесь в 1962 году. В Эгвекиноте потеплело до 1,3 градуса, тогда как прошлогодний экстремум достигал всего 0,7 градуса. / meteonovosti.ru /



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