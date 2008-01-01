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В Москве снега прибавилось



ИА "Метеоновости" / 10:51 Воскресенье, 3 марта



Атлантические циклоны в конце рабочей недели и в воскресенье намели снега в Московском регионе. По данным на утро 3 марта высота снега в столице по опорной метеостанции ВДНХ увеличилась до 31 см. В прошлом, 2018 году снега в столице было примерно на 10 см больше. А в настоящий момент высота снежного покрова более 40 см отмечается на северо-западе и западе столицы: в Тушино, к примеру, 43 см. Это выше средних показателей для начала календарной весны. Погода в ближайшие дни ожидается неустойчивой. Но в целом в первой половине следующей недели прогнозируются дневные оттепели, а также осадки в виде дождя. Снег будет таять. / meteonovosti.ru /



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