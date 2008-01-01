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ИА "Метеоновости" / 10:32 Воскресенье, 3 марта
Утро встретило москвичей снежной погодой и легким морозцем. На станции ВДНХ термометр в 10 часов показал -5,4 градуса, ветер юго-западный и западный, 2-7/с, местами порывы до 13 м/с. В других районах города примерно такой же мороз. Относительная влажность 85-90%. Атмосферное давление понизилось по сравнению с субботними сутками и составляет 733 мм рт. ст., что намного ниже среднего. / meteonovosti.ru /
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