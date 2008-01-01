Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
3 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:28 Воскресенье, 3 марта

  Первый календарный месяц весны показал, что март в столице - это еще не настоящая весна. 1 марта отмечалась оттепель, до +2 градусов, 2 марта похолодало до небольших и умеренных морозов. 3 марта опять идет потепление, снега еще прибавится. Самым теплым сегодняшний день в истории метеонаблюдений был в 1992 году. Температура воздуха повысилась до +9 градусов, что стало суточным максимумом.

Морозным рекордсменом остается этот день в 1919 году, под утро температура понизилась до -28,1 градусов, и подобных морозов с тех пор не отмечалось. Сильными осадками отметился этот день в 1954 году. На московскую землю выпало 15 мм при месячной норме 34 мм, то есть почти половина ее.

В прошлом году 3 марта было морозно, под утро -14,1 градусов, днем -6,3. Существенных осадков не отмечалось, а высота снега составляла 42 см, что больше нормы. В этом году в ночь подморозило до -8..-10 градусов Днем по прогнозу облачно. Пройдет снег с метелью и будет ветрено. Tемпература в Москве -1.. -3, по области -1. -6. Ветер сменится с северного на юго-западный. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-4
Вс.
3 мар.
0
Пн.
4 мар.
+1
Вт.
5 мар.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Акола		 -37
Усть-Нера

некомфортное место: Бесколь
комфортное место: Багио

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100