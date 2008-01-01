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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:28 Воскресенье, 3 марта



Первый календарный месяц весны показал, что март в столице - это еще не настоящая весна. 1 марта отмечалась оттепель, до +2 градусов, 2 марта похолодало до небольших и умеренных морозов. 3 марта опять идет потепление, снега еще прибавится. Самым теплым сегодняшний день в истории метеонаблюдений был в 1992 году. Температура воздуха повысилась до +9 градусов, что стало суточным максимумом.



Морозным рекордсменом остается этот день в 1919 году, под утро температура понизилась до -28,1 градусов, и подобных морозов с тех пор не отмечалось. Сильными осадками отметился этот день в 1954 году. На московскую землю выпало 15 мм при месячной норме 34 мм, то есть почти половина ее.



В прошлом году 3 марта было морозно, под утро -14,1 градусов, днем -6,3. Существенных осадков не отмечалось, а высота снега составляла 42 см, что больше нормы. В этом году в ночь подморозило до -8..-10 градусов Днем по прогнозу облачно. Пройдет снег с метелью и будет ветрено. Tемпература в Москве -1.. -3, по области -1. -6. Ветер сменится с северного на юго-западный. / meteonovosti.ru /



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