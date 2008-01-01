Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
3 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:11 Воскресенье, 3 марта

  Предстоящим днем столичный регион будет пересекать североатлантический циклон с атмосферными фронтами. При облачной погоде временами посыплет снег. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, по области -6..-1 градусов. Ветер юго-западный румбов подует со скоростью 7-12 м/с, местами его порывы достигнут 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня понизится и составит 735 мм рт ст, что существенно ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 80%.

Погода не балует жителей столицы и области. Выраженные междусуточные перепады температуры (то потепление, то резкое похолодание), ощутимые колебания атмосферного давления (которое сохраняется значительно ниже климатической нормы) не дают возможности человеку адаптироваться, что в общем сопровождается появлением или усилением симптомов ухудшения самочувствия. Возрастают погодообусловленные обострения и метеопатические реакции. Чаще всего в группу риска входят люди пожилого возраста, отягощенные различными хроническими болезнями.

Стоит быть более внимательными к своему состоянию людям, перенесшим сосудистые "катастрофы", страдающим ишемической болезнью сердца, хронической кислородной недостаточностью, нарушениями ритма сердца. Нелегко в такие дни приходится и лицам с эндокринными и бронхо-легочными болезнями. В такие дни необходимо поддерживать организм витаминами. По возможности заниматься спортом, но по щадящим методикам. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
-7
Вс.
3 мар.
0
Пн.
4 мар.
+1
Вт.
5 мар.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Алис-Спрингс		 -35
Ижма

некомфортное место: Амдерма
комфортное место: Сан-Лукас

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100