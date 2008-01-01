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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:11 Воскресенье, 3 марта



Предстоящим днем столичный регион будет пересекать североатлантический циклон с атмосферными фронтами. При облачной погоде временами посыплет снег. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, по области -6..-1 градусов. Ветер юго-западный румбов подует со скоростью 7-12 м/с, местами его порывы достигнут 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня понизится и составит 735 мм рт ст, что существенно ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 80%.



Погода не балует жителей столицы и области. Выраженные междусуточные перепады температуры (то потепление, то резкое похолодание), ощутимые колебания атмосферного давления (которое сохраняется значительно ниже климатической нормы) не дают возможности человеку адаптироваться, что в общем сопровождается появлением или усилением симптомов ухудшения самочувствия. Возрастают погодообусловленные обострения и метеопатические реакции. Чаще всего в группу риска входят люди пожилого возраста, отягощенные различными хроническими болезнями.



Стоит быть более внимательными к своему состоянию людям, перенесшим сосудистые "катастрофы", страдающим ишемической болезнью сердца, хронической кислородной недостаточностью, нарушениями ритма сердца. Нелегко в такие дни приходится и лицам с эндокринными и бронхо-легочными болезнями. В такие дни необходимо поддерживать организм витаминами. По возможности заниматься спортом, но по щадящим методикам. / meteonovosti.ru /



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