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Новости погоды

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В Москве в воскресенье потепление

ИА "Метеоновости" / 15:25 Суббота, 2 марта

  Под влиянием циклона, который будет проходить через Вологодскую область, в Москве в воскресный день ожидается временами снег, возможна метель, усиление ветра до 15 м/с и потепление. Дневная температура повысится в столице до -1..-3 градусов, по области -1..-6 градусов. Несмотря на ослабление мороза, придется одеться теплее, ведь при ветре будет казаться холоднее, чем на самом деле. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Балешвар

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