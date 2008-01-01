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В Москве в воскресенье потепление



ИА "Метеоновости" / 15:25 Суббота, 2 марта



Под влиянием циклона, который будет проходить через Вологодскую область, в Москве в воскресный день ожидается временами снег, возможна метель, усиление ветра до 15 м/с и потепление. Дневная температура повысится в столице до -1..-3 градусов, по области -1..-6 градусов. Несмотря на ослабление мороза, придется одеться теплее, ведь при ветре будет казаться холоднее, чем на самом деле. / meteonovosti.ru /



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