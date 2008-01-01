Новости погоды
Мороз и снег с метелью на севере Сибири
ИА "Метеоновости" / 15:21 Суббота, 2 марта
На севере Сибири погода морозная. Так, на Ямале в ночь на 2 марта было местами -30..-34 градуса. В Ханты-Мансийском округе отмечена температура -35 градусов. На севере Таймыра было -31. Атлантический циклон, который проходит Уральский регион, принесет ослабление морозов на север Сибири. Так, что ближайшая, воскресная ночь на 3 марта в Ханты-Мансисйком округе будет не такой морозной: температура лишь на северо-западе -24..-29 градусов. По южным районам округа пройдет сильный снег, температура повысится до -3..-8 градусов. Морозная погода не оставляет пока Ямал. Ночная температура составит -27..-32 градуса, днем будет -16..021 градус. Но при натекании облачности от проходящего южнее циклона, будет гораздо теплее, по югу округа до -3 градусов. / meteonovosti.ru /
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