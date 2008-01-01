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Продолжается магнитная буря



ИА "Метеоновости" / 15:12 Суббота, 2 марта



По данным института Прикладной геофизики (Росгидромета) продолжается магнитная буря, начавшаяся 27 февраля. Интенсивность магнитной бури измеряется так называемым К-индексом. К-индекс - это отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трёхчасового интервала. Индекс был введен Юлиусом Бартельсом в 1938 г. и представляет собой значения от 0 до 9 для каждого трёхчасового интервала (0-3, 3-6, 6-9 и т. д.) мирового времени)



На широте Москвы накануне, 1 марта в период с 18 до 21 часа K-индекс достигал 5 (что классифицируется как слабая буря) и в дальнейшем он стал снижаться, 2 марта в период 06-09 часов снизился до 2 9умеренная геомагнитная активность).



По прогнозу института Прикладной геофизики, 2-3 марта геомагнитная обстановка ожидается спокойной с отдельными периодами неустойчивости.



Ученые спорят о силе воздействия магнитной бури на самочувствие человека.



Есть мнение, что возмущение магнитного поля не может оказывать на организм существенного влияния. Могут несущественно "отозваться" нервные импульсы, имеющие электромагнитную природу. Справедливости ради нужно отметить, что неполадки нервной системы спровоцируют и сбой в работе других органов.



Конечно, солнечная активность оказывает влияние на планету Земля. Но электромагнитные излучения преследуют современного человека повсюду, благодаря развитию прогресса. Поэтому природные его источники играют не первую роль. / meteonovosti.ru /



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