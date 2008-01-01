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Новости погоды

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В Краснодарском крае весеннее ненастье

ИА "Метеоновости" / 13:13 Суббота, 2 марта

  Сильный снег в горах Краснодарского края и дождь на побережье принес атмосферный фронт. На Красной Поляне отложение мокрого снега минувшей ночью достигло 5 см. В остальных районах Краснодарского края тоже прошли сильные осадки в виде снега и дождя. Ветер на Черноморском побережье в районе Джубгы усиливался до 25 м/с. неустойчивость атмосферных процессов сохранится и в воскресный день. С севера на юг России распространился холодный воздух, а с запада спешит антициклон, который намеревается рассеять облака, и при этом воздух будет прогреваться. В районе Сочи и в Адыгее ожидаются сильные осадки, и лишь в начале следующей недели погода в Краснодарском крае должна окончательно улучшиться. Осадки прекратятся, но будет ветрено. Температура немного повысится, местами днем до +13 градусов. / meteonovosti.ru /
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