Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
2 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге Восточной Сибири весеннее потепление

ИА "Метеоновости" / 12:46 Суббота, 2 марта

  Рекордами максимальной температуры отметился юг Восточной Сибири в первый весенний день. Абсолютного максимума температуры для 1 марта достигли столбики термометров в Минусинске, было 7,9 градуса, прежний максимум 5,7 градуса в 1935 году. В районе Нерчинского завода потеплело до 2,6 градуса, до сего года самая высокая температура была в 1998 году, 0,2 градуса. В Нижнеангарске термометр днем показал 0,2 градуса, тогда как 1 марта оттепели здесь никогда не было. Температура повышалась лишь до -2,6 градуса в 1998 году. На юге Восточной Сибири и в Забайкалье сохранится относительно теплая погода, днем будет до +5..+7 градусов, на юге Иркутской области, возможно достижение десятиградусной отметки. Такая температура в начале календарной весны считается выше обычной для этих континентальных районов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-6
Сб.
2 мар.
-5
Вс.
3 мар.
0
Пн.
4 мар.
-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Сарх		 -37
Усть-Нера

некомфортное место: Нейн
комфортное место: Торреон

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100