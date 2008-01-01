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На юге Восточной Сибири весеннее потепление



ИА "Метеоновости" / 12:46 Суббота, 2 марта



Рекордами максимальной температуры отметился юг Восточной Сибири в первый весенний день. Абсолютного максимума температуры для 1 марта достигли столбики термометров в Минусинске, было 7,9 градуса, прежний максимум 5,7 градуса в 1935 году. В районе Нерчинского завода потеплело до 2,6 градуса, до сего года самая высокая температура была в 1998 году, 0,2 градуса. В Нижнеангарске термометр днем показал 0,2 градуса, тогда как 1 марта оттепели здесь никогда не было. Температура повышалась лишь до -2,6 градуса в 1998 году. На юге Восточной Сибири и в Забайкалье сохранится относительно теплая погода, днем будет до +5..+7 градусов, на юге Иркутской области, возможно достижение десятиградусной отметки. Такая температура в начале календарной весны считается выше обычной для этих континентальных районов. / meteonovosti.ru /



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