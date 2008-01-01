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ИА "Метеоновости" / 12:39 Суббота, 2 марта
В полдень мороз ослабел на станции ВДНХ до -6,2 градуса, ветер северной четверти до 4 м/с, местами порывы до 6 м/с. В других районах города примерно такой же мороз. Солнечная погода, без осадков. Относительная влажность 60-65%. Атмосферное давление 740 мм рт. ст., что значительно ниже среднего. / meteonovosti.ru /
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