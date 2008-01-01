Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
2 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На севере Европейской территории в начале весны морозно

ИА "Метеоновости" / 11:29 Суббота, 2 марта

  В тылу североатлантического циклона на север Европейской территории зашел холодный воздух из Арктики. Март здесь начался с морозной погоды. В коми и Архангельской области средняя суточная температура первого весеннего месяца была ниже нормы на 2-4 градуса. А в ночь на 2 марта температура понижалась местами до -30 градусов. Холод на севере Европейской территории продержится несколько дней. В ночь на 3 марта в Архангельской области при прояснениях до -25 градусов. В Ненецком округе и Коми до -30 градусов. Совсем не весенняя будет погода и днем. В Ненецком округе мороз 3 марта ослабеет лишь до -16..-21 градуса. В Коми и Архангельской области будет около -10 градусов. Морозно и на Кольском полуострове. В центральных районах ночью до -30 градусов, днем до -20 градусов. На побережье температура градусов на 10 выше. Очередной атлантический циклон принесет на запад Архангельской области сильный снег и ветер до 15 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-6
Сб.
2 мар.
-5
Вс.
3 мар.
0
Пн.
4 мар.
-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Сарх		 -37
Усть-Нера

некомфортное место: Нейн
комфортное место: Торреон

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100