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Новости погоды
На севере Европейской территории в начале весны морозно
ИА "Метеоновости" / 11:29 Суббота, 2 марта
В тылу североатлантического циклона на север Европейской территории зашел холодный воздух из Арктики. Март здесь начался с морозной погоды. В коми и Архангельской области средняя суточная температура первого весеннего месяца была ниже нормы на 2-4 градуса. А в ночь на 2 марта температура понижалась местами до -30 градусов. Холод на севере Европейской территории продержится несколько дней. В ночь на 3 марта в Архангельской области при прояснениях до -25 градусов. В Ненецком округе и Коми до -30 градусов. Совсем не весенняя будет погода и днем. В Ненецком округе мороз 3 марта ослабеет лишь до -16..-21 градуса. В Коми и Архангельской области будет около -10 градусов. Морозно и на Кольском полуострове. В центральных районах ночью до -30 градусов, днем до -20 градусов. На побережье температура градусов на 10 выше. Очередной атлантический циклон принесет на запад Архангельской области сильный снег и ветер до 15 м/с. / meteonovosti.ru /
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